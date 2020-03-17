Ролан Гаррос не начнется в запланированные сроки

Новости спорта:Турнир пришлось перенести из-за пандемии.

Федерация тенниса Франции приняла решение перенести Ролан Гаррос в связи с пандемией коронавируса. Турнир Большого Шлема пройдет с 20 сентября по 4 октября.

"Мы приняли сложное, но смелое решение в этой беспрецедентной ситуации, которая сильно изменилась за последнюю неделю. Мы действуем со всей ответственностью и должны все вместе бороться за всеобщее здоровье и безопасность", — сказал президент ФТФ Бернар Гюдичелли.

Все приобретенные билеты на Ролан Гаррос можно будет вернуть или обменять с учетом новых дат проведения турнира.

Изначально Ролан Гаррос в нынешнем году был запланирован с 25 мая по 7 июня. Действующие победители турнира испанец Рафаэль Надаль и Эшли Барти из Австралии.

Ранее WTA объявила о продлении срока отмены всех соревнований до 2 мая.