Феррари хочет уменьшить зарплату Феттелю

Новости спорта:Снижение зарплаты связано с заработной платой его напарника Шарля Леклера.

Итальянская команда Формулы-1 Феррари предложила своему пилоту Себастьяну Феттелю обновленный контракт.

Как утверждает Sky Sport Italia, четырехкратному чемпиону придется пойти на понижение зарплаты. Кроме того, новое соглашение рассчитано лишь на год. Нынешний контракт истекает в декабре 2020.

Сообщается, что снижение связано с Шарлем Леклером. Более молодой монегаск опередил немца в общем зачете в прошлом сезоне, хотя имеет меньшую зарплату.

Ранее сообщалось, что решение по Гран-при Британии еще не принято.