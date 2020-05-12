Кто заменит Феттеля в Феррари

Новости спорта:Переговоры о продлении контрактов завершились неудачно.

Немецкий пилот Себастьян Феттель покинет Феррари в конце года. Стороны не договорились о продлении контракта, который истекает в конце этого сезона.

Сообщается, что 32-летний немец хотел заключить новое соглашение на три года. Руководство Скудерии не захотело продлевать контракт на столь длительный период, учитывая возраст пилота.

Главным кандидатом на место будущего партнера Шарля Леклера считают пилота Макларена Карлоса Сайнса. Скудерия ранее уже контактировала с окружением испанца. Переговоры Сайнса-младшего с Маклареном о новом контракте прекратились из-за пандемии, теперь испанец ожидает предложение Феррари.

Также руководство Феррари встречалось с чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном, чей контракт с Мерседесом также истекает в конце 2020 года.

Феттель — четырехкратный чемпион мира с 2010 по 2013 годы в составе Ред Булл. Немец перешел в Феррари в 2015 году. За 13 сезонов в Формуле-1 Феттель выиграл 53 гонки.

Сезон в Формуле-1 не стартовал из-за пандемии коронавируса. Руководство «королевских гонок» намерено провести первый Гран-при в Австрии 5 июля.