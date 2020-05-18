В Мерседесе уверены, что у Формулы-1 есть шансы стартовать 3-5 июля

Новости спорта:Тото Вольфф считает, что все может получиться.

Босс команды Формулы-1 Мерседес Тото Вольфф считает, что у серии есть шансы стартовать 3-5 июля в Австрии, несмотря на все проблемы с коронавирусом.

«Я достаточно оптимистичен по поводу старта сезона в Австрии. Потому что в этой стране одни из самых низких цифр в плане заболеваемости, им удалось справиться».

«В Австрии должны пройти две гонки сразу. Надеюсь, все будет в порядке и с другими трассами и мы скоро сможем начать этот сезон», - сказал Вольфф.

Ф-1 нацелена провести по две гонки в Австрии и Великобритании.