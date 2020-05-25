Хэмилтон: Во время карантина были дни, когда я чувствовал себя странно

Новости спорта:Однако такие мысли быстро покинули 6-кратного чемпиона мира.

Пилот Мерседеса и 6-кратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон во время карантина начал задумываться, а стоит ли возвращаться к гонкам или лучше завершить карьеру.

«Во время карантина были дни, когда я чувствовал себя странно. Я не чувствовал никакой мотивации тренироваться. Я думал: куда все катится, мы будем вообще гоняться»?

«Стоит ли вообще продолжать карьеру? И я думал: к черту все это. А потом, через несколько часов, приходило понимание, что мне нравится моя работа и было глупостью думать о том, чтобы сейчас завершать карьеру», - сказал Хэмилтон.

Сезон Формулы-1 может возобновиться в июле.