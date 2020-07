Сильный дождь "отменил" третью тренировку Гран-при Штирии, квалификация - под угрозой (Видео)

Непрекращающийся дождь вынудил организаторов второго этапа сезона Формулы-1 отменить третью тренировку. Судьба квалификационной гонки пока неизвестна.

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун сообщил, что квалификацию Гран-при Штирии могут провести сегодня, но только в случае улучшения погодных условий, либо - в воскресенье утром, однако тогда будут отменены гонки Формулы-2 и Суперкубка Porsche.

FP3 has been cancelled. More updates to follow. #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/0FGWag2ADF

No running for us, and this is why

The tricky conditions caught out several drivers in @FIAFormula3 Race 1, and half-points were awarded after a red flag#AustrianGP #RoadToF1 pic.twitter.com/4mWVwhWpX0

— Formula 1 (@F1) July 11, 2020