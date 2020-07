Авария Риккардо во время второй практики Гран-при Штирии-2020 (Видео)

Риккардо в самом начале свободного заезда не справился с управлением машины: в предпоследнем повороте его развернуло и авто врезалось в отбойники. Сам пилот не пострадал и покинул болид самостоятельно. После происшествия Даниэля доставили в больницу.

Видео аварии Риккардо опубликовала пресс-служба Формулы-1:

Daniel Ricciardo spun and hit the barriers hard at Turn

He was able to get out of his Renault and the medical examiners have declared him fit for the rest of the weekend #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/aAfwbEunAf

— Formula 1 (@F1) July 10, 2020