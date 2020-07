Формула-1: результаты Гран-при Венгрии-2020

Сегодня, 19 июля, в городе Модьород на трассе "Хунгароринг" состоялось Гран-при Венгрии Формулы-1.

Победу в заезде одержал пилот "Мерседес" британец Льюис Хэмилтон, который вчера взял поул. Вторым финишировал нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл Рейсинг", сумевший удержать позицию в борьбе с другим пилотом "Мерседес" финном Валттери Боттасом.

Голландец и вовсе мог не участвовать в гонке из-за своей аварии на "прогревочных" кругах за полтора часа до старта, но инженеры команды в невероятно сжатые сроки починили болид Ферстаппена:

Пилоты Ferrari Себастьян Феттель и Шарль Леклер заняли шестое и 11 место соответственно, отстав от лидеров на один круг.

Таким образом, Хэмилтон выиграл уже восьмое Гран-При Венгрии, сравнявшись по этому показателю (количество побед на одном Гран-при, - прим. ред.) с великим Михаэлем Шумахером. Отметим, в 2013 году именно здесь Льюис добыл свою первую победу в Королевских гонках.

Изюминку Гран-при Венгрии добавил дождь, выпавший буквально за пару часов до гонки и трасса "Хунгароринга" оставалось мокрой. Лишь Пьер Гасли из AlphaTauri не завершил заезд из-за технических проблем.

Все результаты Гран-при Венгрии-2020:

CLASSIFICATION

Back-to-back wins for @LewisHamilton - and he takes top spot in the driver standings after Round 3 #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/25A5hfLDZI

— Formula 1 (@F1) July 19, 2020