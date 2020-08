Mercedes продлила Боттаса еще на один сезон (Видео)

По информации пресс-службы Mercedes, финн пробудет в команде еще сезон.

"Спасибо всем в команде и семье Mercedes за их продолжающуюся поддержу и веру в меня. Я очень горд представлять эту великую команду в нашем совместно путешествии в следующем году".

"I'm confident that today I'm the strongest I've ever been, but I can always raise the bar. Mercedes embraces the same philosophy: They always want to get better and are always hungry for more." - @ValtteriBottas #BottasAnnounced

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) August 6, 2020