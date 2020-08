Сын Шумахера врезался в напарника, лишив свою команду победы (Видео)

Гонщики Prema Racing россиянин Роберт Шварцман и немец Мик Шумахер стартовали первыми и, казалось, завершат гонку вместе. Однако Шумахер-младший после потери темпа Шварцмана из-за износа шин решил атаковать напарника и в итоге допустил столкновение. В результате оба болида "пострадали" и потеряли скорость.

В итоге Мик занял второе место, а Роберт финишировал лишь 13-м. Неудачей гонщиков Prema Racing воспользовался японец Юки Цунода из команды Carlin, выигравший заезд.

Видео столкновения Шумахера и Шварцмана:

The moment things kicked up a gear in our Sprint Race! #F170 #F2 pic.twitter.com/hjJ4A8g29c

Результаты гонки Формулы-1 в Сильверстоуне:

SPRINT RACE

How they crossed the line in our chaotic, unpredictable, mesmerising second (fourth?) race at Silverstone #F170 #F2 pic.twitter.com/VcSENx0oo7

— Formula 2 (@FIA_F2) August 9, 2020