Формула-1: Результаты Гран-при 70-летия

В Британии на трассе Сильверстоун завершился пятый этап сезона-2020 Формулы-1 - Гран-при 70-летия.

Победу в заезде неожиданно завоевал нидерландский гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен, следом за ним приехали действующий чемпион серии британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас (оба Mercedes). В шаге от подиума оказался монегаск Шарль Леклер из Ferrari, его партнер по команде немец Себастьян Феттель - 12-й.

A first win of 2020 for @Max33Verstappen ! #F170 #F1 pic.twitter.com/PvFu3f4T5z

Пятым финишировал партнер по команде Ферстаппена таец Алекс Албон. Следом за ним расположились оба пилота Racing Point канадец Лэнс Стролл и немец Нико Хюлькенберг соответственно.

На 46-м кругу из гонки выбыл датчанин Кевин Магнуссен из Haas.

LAP 46/52

The first retirement of the day - K-Mag is #F170 #F1 pic.twitter.com/OvSULv1bDb

