Формула-1: Результаты Гран-при 70-летия

В Британии на трассе Сильверстоун завершился пятый этап сезона-2020 Формулы-1 - Гран-при 70-летия.
Победу в заезде неожиданно завоевал нидерландский гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен, следом за ним приехали действующий чемпион серии британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас (оба Mercedes). В шаге от подиума оказался монегаск Шарль Леклер из Ferrari, его партнер по команде немец Себастьян Феттель - 12-й.
A first win of 2020 for @Max33Verstappen ! #F170 #F1 pic.twitter.com/PvFu3f4T5z
— Formula 1 (@F1) August 9, 2020
Пятым финишировал партнер по команде Ферстаппена таец Алекс Албон. Следом за ним расположились оба пилота Racing Point канадец Лэнс Стролл и немец Нико Хюлькенберг соответственно.
На 46-м кругу из гонки выбыл датчанин Кевин Магнуссен из Haas.
LAP 46/52
The first retirement of the day - K-Mag is #F170 #F1 pic.twitter.com/OvSULv1bDb
— Formula 1 (@F1) August 9, 2020
Полные результаты Гран-при 70-летия Формулы-1:
Career win No. for @Max33Verstappen #F170 #F1 pic.twitter.com/Fk3YEb5PtC
— Formula 1 (@F1) August 9, 2020
Ранее сын Шумахера Мик врезался в напарника и подвел свою команду.