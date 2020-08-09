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Формула-1: Результаты Гран-при 70-летия

Формула-1: Результаты Гран-при 70-летия
18:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Макс Ферстаппен добыл свою первую победу в сезоне-2020.

В Британии на трассе Сильверстоун завершился пятый этап сезона-2020 Формулы-1 - Гран-при 70-летия.

Победу в заезде неожиданно завоевал нидерландский гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен, следом за ним приехали действующий чемпион серии британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас (оба Mercedes). В шаге от подиума оказался монегаск Шарль Леклер из Ferrari, его партнер по команде немец Себастьян Феттель - 12-й.

Пятым финишировал партнер по команде Ферстаппена таец Алекс Албон. Следом за ним расположились оба пилота Racing Point канадец Лэнс Стролл и немец Нико Хюлькенберг соответственно.

На 46-м кругу из гонки выбыл датчанин Кевин Магнуссен из Haas.

Полные результаты Гран-при 70-летия Формулы-1:

Ранее сын Шумахера Мик врезался в напарника и подвел свою команду.

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Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Макс Ферстаппен, Гран-при 70-летия.

Автор:

Телеграф
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