Формула-1: Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии-2020

Победу в гонке одержал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Следом за ним финишную прямую пересек его партнер по команде финн Валттери Боттас. Третий результат сегодня показал представитель Red Bull Racing голландец Макса Ферстаппена.

Финишную прямую пересекли 17 гонщиков из 20.

На 10-м круге случилась авария и на трассе появился сейфти-кар. Антонио Джовинацци потерял управление и врезался в отбойник после чего его машину вернуло на трассу, а Джордж Рассел на скорости влетел в болид Антонио. К счастью, оба гонщика после жесткого столкновения покинули место аварии на своих двоих.

Еще до старта технические проблемы возникли у пилота McLaren Карлоса Сайнса-младшего. Из-за неисправностей выхлопной системы болид гонщика остался в боксах.

