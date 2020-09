Формула-1: результаты квалификации Гран-при Тосканы

Быстрейшим гонщиком в заезде стал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, следом за ним расположился его партнер по команде финн Валттери Боттас. Третий результат у представителя Red Bull Racing голландца Макса Ферстаппена.

Видео лучшего круга Хэмилтона:

You've got to hand it to @LewisHamilton

That's his th pole this season #TuscanGP #F1 pic.twitter.com/FTSnwmH1gU

— Formula 1 (@F1) September 12, 2020