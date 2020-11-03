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Гонщик "взял на абордаж" машину соперника во время заезда: удивительный момент попал на видео

Гонщик "взял на абордаж" машину соперника во время заезда: удивительный момент попал на видео
Обновлено 17:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

Удивительная авария произошла во время гонки Формулы-4 в Испании.

На трассе "Моторленд Арагон" в Альканьисе во время заезда на трассу выехала машина безопасности и гонщики для того,чтобы сохранять температуру шин высокой в условиях низкой скорости, ехали по необычной траектории. В итоге одна машина налетела на другую и фактически "взяла на абордаж" болид соперника. Но комичности ситуации добавило поведение пилота на "верхней палубе", который взмахами рук пытался привлечь внимание соперника.

Видео курьезной аварии смотреть с 11:53:

Ранее Телеграф сообщал о результатах Гран-при F1 Эмилии-Романьи, которое прошло со множеством сходов. Отметим, победу в заезде одержал британец Льюис Хэмилтон, который в прошлом уик-энде побил "вечный" рекорд Михаэля Шумахера.

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Испания, Видео, Автоспорт.

Автор:

Телеграф
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