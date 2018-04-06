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Финал Лиги чемпионов ФИБА состоится в Афинах

Лига чемпионов ФИБА
11:19 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: ФИБА определилась с местом проведения финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

В Финале четырех примут участие победители четвертьфинальной стадии — греческий АЕК, немецкий Людвигсбург, испанская Мурсия и Монако, в составе которого выступает украинец Сергей Гладырь.

Действующим победителем турнира является испанский Тенерифе, обыгравший в прошлом году турецкий Банвит. Примечательно, что в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов ФИБА Монако также оказался в финальной четверке, однако тогда занял 3-е место.

Жеребьевка Финала четырех состоится 12 апреля.

Финальные поединки Лиги чемпионов ФИБА состоятся 4-6 апреля.

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