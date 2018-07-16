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Михайлюк: Я становлюсь лучше с каждым днем

Святослав Михайлюк
14:01 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Святослав Михайлюк прокомментировал победную игру за Лейкерс против Детройта.

Атакующий защитник Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк поделился мнением об игре Летней лиги НБА против Детройта.

"Мы лучше узнали друг друга, стали больше доверять один другому. Поэтому, считаю, все играют лучше день ото дня. Мы понимаем возможности партнеров и просто выходим играть. Основная причина наших результатов – появившееся доверие друг к другу.

Появление ЛеБрона? Когда я играю, я сфокусирован на игре, на событиях на площадке. Но конечно, что ЛеБрон пришел посмотреть на игру – это круто.

Лично я вырос в каждом аспекте игры благодаря матчам в Летней лиге. Я становлюсь лучше с каждым днем. Мен ямного учат тренеры и партнеры по команде, у некоторых из них есть опыт игры в НБА. Я многое почерпнул от них в попытках стать лучше. Я получаю большой опыт в Летней лиге. Я наслаждаюсь знакомством с новыми людьми и встречами со своими одноклубниками", - заявил Михайлюк.

Ранее сообщалось, что украинец Святослав Михайлюк на глазах Джеймса выдал свой самый результативный матч в Лейкерс.

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Новости спорта, БК Лейкерс, НБА, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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