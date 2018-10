Мыхайлюк впервые сыграл с Леброном Джеймсом

Украинский баскетболист Святослав Мыхайлюк сыграл первый предсезонный матч за Лос-Анджелес Лейкерс.

Атакующий защитник провел на паркете 16 с лишним минут против Денвер Наггетс, успев набрать 7 очков (2 из 3 двухочковых, 1 из 5 трехочковых), а также сделав 1 ассист, 1 перехват и 1 подбор.

Steal by Josh Hart leads to a transition bucket for Svi#LakeShow (: @SpectrumSN & ESPN) pic.twitter.com/Cev1qQ641C

— Los Angeles Lakers (@Lakers) 1 октября 2018 г.