Украинки заняли третье место на чемпионате мира по баскетболу 3х3

Женска сборная Украины U-23 по баскетболу 3х3 заняла третье место чемпионата мира, который проходит в китайском Сиане, уверенно обыграв команду Германии в матче за третье место.

После равного начала поединка, украинки смогли вырваться вперед, а позже и закрепить свой результат, доведя встречу до победы.

Чемпионат мира U-23

Женщины, Матч за 3 место

Украина – Германия – 18:14

Ранее сообщалось, что украинка Анна Ольховик вошла в символическую сборную чемпионата Европы по баскетболу 3х3, который завершился в румынском Бухаресте.