Украинки заняли третье место на чемпионате мира по баскетболу 3х3
Новости спорта: Украинские баскетболистки выиграли бронзу мирового первенства в Сиане.
Женска сборная Украины U-23 по баскетболу 3х3 заняла третье место чемпионата мира, который проходит в китайском Сиане, уверенно обыграв команду Германии в матче за третье место.
После равного начала поединка, украинки смогли вырваться вперед, а позже и закрепить свой результат, доведя встречу до победы.
Чемпионат мира U-23
Женщины, Матч за 3 место
Украина – Германия – 18:14
Ранее сообщалось, что украинка Анна Ольховик вошла в символическую сборную чемпионата Европы по баскетболу 3х3, который завершился в румынском Бухаресте.