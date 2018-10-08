Украинский баскетболист стал самым результативным в матче НБА
Новости спорта: Украинец в очередной раз появился в стартовой пятерке на площадке.
Украинский центровой провел результативный матч за Атланту Хоукс против Оклахомы в предсезонке, хотя это не уберегло его команду от поражения 94:113.
Okay, Alex pic.twitter.com/hDmkqQuyOD
— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 7 октября 2018 г.
Лень вышел на площадку в стартовой пятерке и сыграл в общей сумме 15:36 минут. За это время он набрал 18 очков, что является лучшим результатом в команде. Лень реализовал свою единственную попытку из трехочковой дуги, реализовал 5 из 9 штрафных бросков и еще 10 очков набрал с игры. Также украинец сделали 3 подбора, отдал одну передачу и отметился двумя потерями.
Коэффициент полезности Леня составил +14, тогда как почти у всех его партнеров он оказался отрицательным.