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Украинский баскетболист стал самым результативным в матче НБА

Алексей Лень
08:25 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинец в очередной раз появился в стартовой пятерке на площадке.

Украинский центровой провел результативный матч за Атланту Хоукс против Оклахомы в предсезонке, хотя это не уберегло его команду от поражения 94:113.

Лень вышел на площадку в стартовой пятерке и сыграл в общей сумме 15:36 минут. За это время он набрал 18 очков, что является лучшим результатом в команде. Лень реализовал свою единственную попытку из трехочковой дуги, реализовал 5 из 9 штрафных бросков и еще 10 очков набрал с игры. Также украинец сделали 3 подбора, отдал одну передачу и отметился двумя потерями.

Коэффициент полезности Леня составил +14, тогда как почти у всех его партнеров он оказался отрицательным.

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Новости спорта, Алексей Лэнь, Баскетбол, БК Атланта, НБА, Новости баскетбола.
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