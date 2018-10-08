Украинский баскетболист стал самым результативным в матче НБА

Украинский центровой провел результативный матч за Атланту Хоукс против Оклахомы в предсезонке, хотя это не уберегло его команду от поражения 94:113.

Лень вышел на площадку в стартовой пятерке и сыграл в общей сумме 15:36 минут. За это время он набрал 18 очков, что является лучшим результатом в команде. Лень реализовал свою единственную попытку из трехочковой дуги, реализовал 5 из 9 штрафных бросков и еще 10 очков набрал с игры. Также украинец сделали 3 подбора, отдал одну передачу и отметился двумя потерями.

Коэффициент полезности Леня составил +14, тогда как почти у всех его партнеров он оказался отрицательным.