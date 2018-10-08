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Политехник наконец-то получил главного тренера

Владимир Коваль
18:55 Сегодня Телеграф
Спорт Арена
Фото: ФБУ

Новости спорта: Экс-тренер Будивельника Коваль возглавил харьковский Политехник.

Владимир Коваль стал главным тренером Политехника, сообщает официальный сайт клуба.

Он был в тренерском штабе харьковчан еще во время первого матча сезона против Днепра (59:70), но получил официальное назначение только сейчас. До этого командой руководил Тимур Арабаджи, который теперь будет помощником Коваля.

Владимир Коваль более всего известен работой с киевским Будивельником, который он возглавлял с 2015 по 2018 год вплоть до прекращения существования команды. В сезоне 2016/17 он привел киевлян к чемпионскому титулу. Кроме Будивельника Коваль работал в Днепре, а также в сборных Украины U-18 и U-20.

После первого тура Политехник занимает последнюю строчку в турнирной таблице Суперлиги.

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Новости спорта, Баскетбол, БК Политехник, Владимир Коваль, ФБУ.
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