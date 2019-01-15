Плеханов: Плей-офф будет очень интересным, на загляденье

Новости спорта: Наставник БК "Запорожье" Валерий Плеханов рассказал о предстояшем матче против "Политехника", травмированных игроках и целях на остаток сезона.

В следующем туре Суперлиги состоится интересный матч между одним из лидеров и аутсайдером турнира. Запорожье примет Политехник. В нынешнем сезоне Суперлиги Пари-Матч "Политехник" можно назвать одним из самых удобных соперников для «Запорожья». Дома подопечные Валерия Плеханова выиграли с разгромным счетом 104:77. А затем привезли из Харькова победу 95:74. Впрочем, команда Владимира Коваля наверняка помнит те игры и желание взять реванш лишь прибавляет им мотивации.

К тому же многие отмечают, что «Политехник» уже не та команда, которая так легко расставалась с очками на старте сезона. Харьковчане подтянулись и им нужно совсем немного, чтобы прописаться в верхней части турнирной таблицы. К тому же "Политехник", в отличии от запорожцев, пробился в "Финал четырех", и с этим нужно считаться.

Харьковчане еще явно не показали все, на что способны. В плей-офф и Кубке Украины они остаются настоящей «темной лошадкой», а, значит, от них стоит ждать сюрпризов. И «Запорожье» должно об этом помнить.

Впрочем, как заявил главный тренер команды Валерий Плеханов, его команда со всей серьезностью относится к предстоящему матчу и о недооценки «Политехника» речь быть не может

Главный тренер БК «Запорожье» Валерий Плеханов:

- У вас хорошая статистика матчей с харьковчанами. Их можно назвать удобным соперником?

- В Суперлиге Пари-Матч все команды подравнялись. Ни к кому нельзя относиться спустя рукава. Но сейчас такой игровой ритм, что он в принципе не дает расслабиться. Что касается «Политехника», то его в начале года говорят лишь о их узкой ротации. Получил травму лидер команды Кровер. Тем не менее, харьковчане остаются серьезными соперниками.

- Какая ситуация в команде с травмированными?

- Увы, сотрясение мозга у Максима Теряника. В Черкассах ему попали в переносицу. В ближайшее время он даже тренироваться не будет. У Александра Тарасенко продолжаются проблемы со спиной. Но мы готовимся, стараемся, считаю, что все основные ошибки проанализированы. Теперь задача их исправить.

- После матча с "Авантажем" вас ждет серия выездных игр. Для команды это сложный период?

- Конечно. Мы сейчас хотим согласовать наши планы так, чтобы после матчей с «Одессой» и «Химиком» не возвращаясь домой сыграть с «Николаевом». Пока что ведутся переговоры. Это будет и экономически выгодней, да и ездить по таким дорогам лишний раз удовольствия мало. Мы почти 12 часов ехали из Киева, Полтавскую область закрыли, и мы добирались через Кременчуг, где дорога еще хуже. Но мы настраиваемся по-боевому, нужно сейчас отыграть, а потом будет небольшая пауза, связанная с «Матчем всех звезд». Посвятим его улучшению своих физических кондиций.

- Изменится ли игра команд ближе к этапу плей-офф?

- Каждый к каждому будет больше присматриваться. Думаю, будут и усиления составов. У кого-то вернутся лидеры после травм. А

В свою очередь наставник харьковчан Владимир Коваль отмечает, что прошлые результаты не так важны, как будущие победы. Поэтому его команда настраивается на то, чтобы изменить статистику в свою пользу.