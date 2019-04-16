Назван лучший игрок полуфинальной серии Суперлиги

Новости спорта: Им стал центровой Киев-Баскета Вячеслав Петров

Бигмен столичного Киев-Баскета Вячеслав Петров стал лучшим игроком в полуфинальной серии Суперлиги Пари-Матч против Запорожья по версии официальной страницы ФБУ в Facebook.

В среднем в четырех матчах полуфинала бигмен национальной сборной Украины приносил Киев-Баскету 15.8 очка, 8.8 подбора, 4.3 передачи и 1.8 перехвата. Средний рейтинг эффективности Петрова в этих поединках составил 20.3 балла.

Напомним, Киев-Баскет стал первым финалистом плей-офф и ждет своего соперника, который определится по итогам 5-го матча серии Химик - Днепр в Южном, который пройдет во вторник 16 апреля.