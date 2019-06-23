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ЕИ-2019: Сборная Украины обыграла Испанию по баскетболу 3х3

ЕИ-2019: Сборная Украины обыграла Испанию по баскетболу 3х3
16:44 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Это уже вторая победа нашей команды на турнире.

Сегодня в Минске женская сборная Украины по баскетболу 3×3 противостояла Испании во второй игре группового этапа Европейских Игр.

Сборная Украины одержала победу со счетом 17:15, а наибольший вклад в итоговый успех внесла Анна Рулева, которая набрала 12 очков.

Эта победа позволила нашей команде вплотную приблизиться к выходу в четвертьфинал Европейских Игр — сейчас Украина возглавляет группу D, имея две победы по итогам двух встреч группового этапа.

Напомним, что в первом туре Украина со счетом 14:8 одолела Латвию.

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Заключительный матч групповой стадии Украина сыграет против Эстонии.

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Сборная Испании, Сборная Украины, Баскетбол, Европейские игры, Европейские игры-2019.
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