ЕИ-2019: Сборная Украины обыграла Испанию по баскетболу 3х3

Новости спорта: Это уже вторая победа нашей команды на турнире.

Сегодня в Минске женская сборная Украины по баскетболу 3×3 противостояла Испании во второй игре группового этапа Европейских Игр.

Сборная Украины одержала победу со счетом 17:15, а наибольший вклад в итоговый успех внесла Анна Рулева, которая набрала 12 очков.

Эта победа позволила нашей команде вплотную приблизиться к выходу в четвертьфинал Европейских Игр — сейчас Украина возглавляет группу D, имея две победы по итогам двух встреч группового этапа.

Напомним, что в первом туре Украина со счетом 14:8 одолела Латвию.

Заключительный матч групповой стадии Украина сыграет против Эстонии.