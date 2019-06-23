ЕИ-2019: Сборная Украины обыграла Испанию по баскетболу 3х3

Сегодня в Минске женская сборная Украины по баскетболу 3×3 противостояла Испании во второй игре группового этапа Европейских Игр.
Сборная Украины одержала победу со счетом 17:15, а наибольший вклад в итоговый успех внесла Анна Рулева, которая набрала 12 очков.
Эта победа позволила нашей команде вплотную приблизиться к выходу в четвертьфинал Европейских Игр — сейчас Украина возглавляет группу D, имея две победы по итогам двух встреч группового этапа.
Напомним, что в первом туре Украина со счетом 14:8 одолела Латвию.
Заключительный матч групповой стадии Украина сыграет против Эстонии.