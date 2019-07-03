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ЧЕ-2019 по баскетболу: стали известны участники 1/4 финала

ЧЕ-2019 по баскетболу: стали известны участники 1/4 финала
11:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Определились все четвертьфиналисты ЧЕ-2019 по баскетболу среди женских сборных.

Определились все четвертьфиналисты чемпионата Европы по баскетболу среди женских национальных команд.

Последними участниками топ-8 ЧЕ-2019 по баскетболу стали сборные Бельгии и России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

За выход в 1/4 финала Бельгия победила Словению со счетом 72:67, а Россия одолела Италию – 63:54. Ранее Швеция победила Латвию (77:62), а Великобритания оказалась сильнее Черногории (92:71).

Видео от ФИБА топ-5 лучших моментов в четвертьфиналах женского чемпионата Европы по баскетболу:

Пляжный футбол: Украина узнала соперников в отборе на ЧМ-2019

Таким образом, в четвертьфиналах сыграют Испания - Россия, Сербия - Швеция, Франция - Бельгия, Венгрия - Великобритания.

Матчи состоятся 4 июля.

Напомним, сборная Украины не смогла пробиться в плей-офф, проиграв на групповом этапе все три поединка.

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Сборная Украины, Баскетбол, Новости спорта, ФИБА.
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