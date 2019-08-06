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Украинец Потапенко вошел в тренерский штаб Мемфис Гризлис

Украинец Потапенко вошел в тренерский штаб Мемфис Гризлис
10:27 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта: Ранее известный баскетболист работал в Кливленде.

Украинец Виталий Потапенко вошел в тренерский штаб Мемфис Гризлис, информирует официальный сайт клуба.

Состав команды нового наставника франшизы Тэйлора Дженкинса также пополнили Нил Айви, Брэд Джонс, Дэвид Маклюр, Невен Спахия и Джеймс «Скуни» Пенн — бывший разыгрывающий БК Киев.

Потапенко известен выступлениями в НБА в составе Кливленд Кавальерс, Бостон Селтикс, Сиэтл Суперсоникс и Сакраменто Кингз. Кроме того, украинец играл в киевском Будивельнике, а завершил игровую карьеру в испанском Эстудиантесе.

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В течение 5 лет (2013-2018) Потапенко работал в тренерском штабе Кливленда.

Мемфис в прошлом сезоне не вышел в плей-офф НБА, заняв 12-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Виталий Потапенко.
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