Украинец Потапенко вошел в тренерский штаб Мемфис Гризлис

Новости спорта: Ранее известный баскетболист работал в Кливленде.

Украинец Виталий Потапенко вошел в тренерский штаб Мемфис Гризлис, информирует официальный сайт клуба.

Состав команды нового наставника франшизы Тэйлора Дженкинса также пополнили Нил Айви, Брэд Джонс, Дэвид Маклюр, Невен Спахия и Джеймс «Скуни» Пенн — бывший разыгрывающий БК Киев.

Потапенко известен выступлениями в НБА в составе Кливленд Кавальерс, Бостон Селтикс, Сиэтл Суперсоникс и Сакраменто Кингз. Кроме того, украинец играл в киевском Будивельнике, а завершил игровую карьеру в испанском Эстудиантесе.

В течение 5 лет (2013-2018) Потапенко работал в тренерском штабе Кливленда.

Мемфис в прошлом сезоне не вышел в плей-офф НБА, заняв 12-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.