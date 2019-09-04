В США торжественно открыли новую арену Голден Стэйт (Видео)

Новости спорта:В Сан-Франциско состоялось торжественное открытие Чейз-центра.

В Сан-Франциско состоялось торжественное открытие Чейз-центра, новой домашней арены 6-кратных чемпионов НБА Голден Стэйт Уорриорс, сообщает официальный сайт франшизы.

Мероприятие сопровождалось традиционной церемонией обрезания ленточки, которое доверили владельцам организации Джо Лэйкобу и Питеру Губеру.

Чейз-центр готов принять более 18 тысяч желающих, а также имеет огромное цифровое табло площадью в 900 квадратных метров.

Вскоре новая арена примет концерт группы Metallica, а также шоу профессионального рестлинга. Голден Стэйт дебютирует в стенах Чейз-центра 5 октября предсезонным матчем против Лос-Анджелес Лейкерс.

С 1971 года Уорриорс, представляющие Сан-Франциско, проводили домашние матчи на Оракл-арене в соседнем Оклэнде, а строительство нового дома стартовало в январе 2017 года.

В прошлом сезоне в статусе действующих чемпионов Голден Стэйт уступил Торонто Рэпторс звание лучшей команды НБА в шести матчах финальной серии (4:2 по сумме шести встреч).