В США торжественно открыли новую арену Голден Стэйт (Видео)

В Сан-Франциско состоялось торжественное открытие Чейз-центра, новой домашней арены 6-кратных чемпионов НБА Голден Стэйт Уорриорс, сообщает официальный сайт франшизы.
Мероприятие сопровождалось традиционной церемонией обрезания ленточки, которое доверили владельцам организации Джо Лэйкобу и Питеру Губеру.
Чейз-центр готов принять более 18 тысяч желающих, а также имеет огромное цифровое табло площадью в 900 квадратных метров.
Ribbon is cut & we are home.#DubNation || @ChaseCenter pic.twitter.com/qEVHc757q8— Golden State Warriors (@warriors) 3 сентября 2019 г.
Вскоре новая арена примет концерт группы Metallica, а также шоу профессионального рестлинга. Голден Стэйт дебютирует в стенах Чейз-центра 5 октября предсезонным матчем против Лос-Анджелес Лейкерс.
С 1971 года Уорриорс, представляющие Сан-Франциско, проводили домашние матчи на Оракл-арене в соседнем Оклэнде, а строительство нового дома стартовало в январе 2017 года.
В прошлом сезоне в статусе действующих чемпионов Голден Стэйт уступил Торонто Рэпторс звание лучшей команды НБА в шести матчах финальной серии (4:2 по сумме шести встреч).