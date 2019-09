В США торжественно открыли новую арену Голден Стэйт (Видео)

В Сан-Франциско состоялось торжественное открытие Чейз-центра, новой домашней арены 6-кратных чемпионов НБА Голден Стэйт Уорриорс, сообщает официальный сайт франшизы.

Мероприятие сопровождалось традиционной церемонией обрезания ленточки, которое доверили владельцам организации Джо Лэйкобу и Питеру Губеру.

Чейз-центр готов принять более 18 тысяч желающих, а также имеет огромное цифровое табло площадью в 900 квадратных метров.

Ribbon is cut & we are home.#DubNation || @ChaseCenter pic.twitter.com/qEVHc757q8