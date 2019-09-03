Новичок Суперлиги совершил громкий трансфер

Новости спорта:Американец Джин Тиг продолжит карьеру в Украине.

Новички Суперлиги Пари-Матч Харьковские Соколы объявили об очередном усиления. Украинский клуб подписал контракт с американским центровым Джином Тигом (207 см, 120 кг).

Последним клубом Тига перед переходом в стан Соколов был турецкий Karesi Spor, с которым американец занял второе место в регулярном чемпионате Турции Лиги TBL.

Проведя в Турции только полсезона, Джин сыграл 17 матчей, зарабатывая в среднем за игру 17,6 очка, 9,8 подбора и 1,4 ассиста. Процент реализации бросков с игры 71,2%.

Также Тиг выступал во Франции, Греции, Бельгии, Аргентине, Уругвая и Чили.