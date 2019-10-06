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Украина вышла в полуфинал чемпионата мира по баскетболу 3х3

Украина вышла в полуфинал чемпионата мира по баскетболу 3х3
11:33 Сегодня Телеграф

Новости спорта:В четвертьфинале украинцы разобрались с Аргентиной.

Cборная Украины U-23 по баскетболу 3х3 одержала победу над Аргентиной в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в китайском Ляньчжоу.

Украинцы с самого начала матча ушли в отрыв и не отпускали своего лидерства до конца встречи. В итоге команда победила со счетом 18:14 и вышла в полуфинал.

В матче за выход в финал украинцы будут сражаться с командой Нидерландов. Матч состоится 6 октября в 12:45 по Киеву. В другом полуфинале сыграют Россия и Сербия.

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Баскетбол, Новости спорта, Cборная Украины, Cборная Украины U-23.
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