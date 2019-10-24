Ирвинг установил невероятный рекорд NBA

Новости спорта:Кайри Ирвинг установил новый рекорд в своем дебютном официальном матче за нью-йоркскую команду.

Разыгрывающий Бруклин Нетс Кайри Ирвинг установил новый рекорд в своем дебютном официальном матче за нью-йоркскую команду.

Как отмечает ESPN, набранные Ирвингом в матче с Миннесотой 50 очков — лучший результат в дебютном матче за любую из команд Ассоцации.

Предыдущий рекорд был установлен Кики Вандевеге в 1984 году — 47 очков в первом поединке за Денвер Наггетс.

Тем не менее, рекордные показатели Ирвинга не помогли Нетс выиграть первый матч в сезоне: подопечные Кенни Аткинсона проиграли Тимбервулвз в овертайме в разницей в одно очко.

В ночь на субботу, 26 октября, Бруклин сыграет с соседями из Нью-Йорк Никс.