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Ирвинг установил невероятный рекорд NBA

Ирвинг установил невероятный рекорд NBA
09:11 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Кайри Ирвинг установил новый рекорд в своем дебютном официальном матче за нью-йоркскую команду.

Разыгрывающий Бруклин Нетс Кайри Ирвинг установил новый рекорд в своем дебютном официальном матче за нью-йоркскую команду.

Как отмечает ESPN, набранные Ирвингом в матче с Миннесотой 50 очков — лучший результат в дебютном матче за любую из команд Ассоцации.

Предыдущий рекорд был установлен Кики Вандевеге в 1984 году — 47 очков в первом поединке за Денвер Наггетс.

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Тем не менее, рекордные показатели Ирвинга не помогли Нетс выиграть первый матч в сезоне: подопечные Кенни Аткинсона проиграли Тимбервулвз в овертайме в разницей в одно очко.

В ночь на субботу, 26 октября, Бруклин сыграет с соседями из Нью-Йорк Никс.

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Баскетбол, БК Бруклин Нетс, НБА, Кайри Ирвинг, Новости баскетбола.
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