Харьковские Соколы подписали ещё одного игрока Киев-Баскета

Новости спорта:Антон Мусенко перешел из столичного клуба в стан новичка Суперлиги.

Совсем недавно состав Харьковских Соколов пополнил Александр Тищенко, который начинал сезон в Киев-Баскете. Теперь состав дебютанта Суперлиги из Харькова пополнил ещё один игрок столичного клуба Антон Мусиенко.

Защитник прошлый год играл в составе МБК Николаев, а этим летом пополнил ростер вице-чемпиона страны. Айнарс Багатскис дал добро на аренду баскетболиста до конца сезона в другой клуб, Соколы этим решили воспользоватся.

В нынешнем чемпионате Антон провел лишь три игры. За карьеру защитник выступал за БК Донецк, Инфиз и БК Киев.

В составе сборной U-23 по баскетболу 3Х3 игрок выигрывал бронзовые награды Чемпионата Европы и Лиги Наций.