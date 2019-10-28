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Харьковские Соколы подписали ещё одного игрока Киев-Баскета

Харьковские Соколы подписали ещё одного игрока Киев-Баскета
15:13 Сегодня Телеграф Фейсбук: Харьковские Соколы Фото: Фейсбук

Новости спорта:Антон Мусенко перешел из столичного клуба в стан новичка Суперлиги.

Совсем недавно состав Харьковских Соколов пополнил Александр Тищенко, который начинал сезон в Киев-Баскете. Теперь состав дебютанта Суперлиги из Харькова пополнил ещё один игрок столичного клуба Антон Мусиенко.

Защитник прошлый год  играл в составе МБК Николаев, а этим летом пополнил ростер вице-чемпиона страны. Айнарс Багатскис дал добро на аренду баскетболиста до конца сезона в другой клуб, Соколы этим решили воспользоватся.

В нынешнем чемпионате Антон провел лишь три игры. За карьеру защитник выступал за БК Донецк, Инфиз и БК Киев.

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В составе сборной U-23 по баскетболу 3Х3 игрок выигрывал бронзовые награды Чемпионата Европы и Лиги Наций.

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Суперлига, Новости баскетбола, Антон Мусиенко, Харьковские Соколы, Киев-Баскет.
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