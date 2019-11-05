Киев-Баскет - Цмоки: анонс матча Кубка ФИБА

Новости спорта:Киев-Баскет попробует добыть свою третью победу подряд в Кубке Европы ФИБА.

Сегодня, 5 ноября, на паркете киевского Дворца Спорта сойдутся лидеры своей группы в Кубке ФИБА Киев-Баскет и Цмоки-Минск.

На групповом этапе клубы идут пока что без потерь, обыграв по очереди и Днепр, и болгарский Левски.

Фаворитом все же считается Киев-Баскет. Во-первых, игра проходит в Киеве. Во-вторых, белорусский клуб хоть и выступает в Лиге ВТБ, одном из самых сильных европейских чемпионатов, звезд там не хватает.

Цмоки выигрывает чемпионат Беларуси уже 11-й год подряд. Однако, по-факту, там кроме Цмоки и нет сильных коллективов. Днепр в квалификации без особых проблем обыграл вице-чемпиона Борисфен, победив того на выезде и дома.

Стоит отметить, что в официальных матчах еврокубков белорусы пересекались украинскими клубами трижды и все разы выходили победителями. Неделю назад жертвой пал Днепр, а в квалификации Лиги чемпионов Будивельник дважды уступил: 64:69 в Минске, а а Киеве 51:60.

К слову перед этим матчем киевляне усилили переднюю линию опытным украинцем Владиславом Коренюком, а также не испытали проблем в матче Суперлиги с Запорожьем.

Прямая трансляция начнется в 19:00 по киевскому времени и будет доступна на телеканале ОBOZ TV.