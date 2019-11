Украинцы отлично сыграли в канадской лиге

В Канадской лиге У-Спортс играют два украинца. Воспитанник Черкасских Мавп Антон Билоус защищает цвета команды Томпсон Риверс, а харьковчанин Владимир Плужников играет за УНБК.

Томпсон Риверс - Октанаган 91:93 (25:18, 21:24, 21:18, 24:33)

Томпсон: Билоус 26, Дэвис 20

Октанаган: Штокер 19, Оканлавон 18

Антон Билоус ("Томпсон Риверс") провел на паркете 35 минут, за которые набрал 26 очков (7/11 двухочоквые, 4/13 трехочковые), собрал 4 подбора, отдал 1 передачу, совершил 2 перехвата при 1 потере. РЭ +18.

УНБК - Тристан 100:87

УНБК: Плужников 26, Лейнг 23

Тристан: Гилбрет 26 + 7 подборов

Владимир Плужников (УНБК) провел на паркете 38 минут, за которые набрал 26 очков (4/8 двухочковые, 2/7 трехочковые, 12/13 штрафные), собрал 9 подборов, отдал 3 передачи, совершил 1 перехват при 3 потерях и 3 фолах. РЭ +25.

Tonight in Langley the @UNBCATHLETICS defeated the TWU Spartans 100-87. @VovaPluzhnikov led the way with 26 points, 9 rebounds & 5 assists. Laing picked up 23 points & 5 assists. Shittu grabbed a double-double with 14 points & 11 rebounds & Ledoux dropped in 14 points as well. pic.twitter.com/LGXO9aN2dG

— UNBC Men's Basketball (@UNBCBasketball) 9 ноября 2019 г.