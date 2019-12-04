Лидер Детройта: Михайлюк - блестящий баскетболист

Новости спорта:Блэйк Гриффин поделился мнением об игре атакующего защитника команды Святослава Михайлюка.

Тяжелый форвард Детройта Блэйк Гриффин поделился мнением об игре атакующего защитника команды Святослава Михайлюка в матче против Кливленда (127:94).

"Святослав Михайлюк - блестящий баскетболист. Он хорошо учится и усердно работает на тренировках. Каждый раз при его броске создается ощущение, что мяч залетит в кольцо.

Михайлюк играет очень уверенно. Он является дополнительным оружием для нашей команды", - приводит слова Гриффина Fox Sports.

Напомним, что Святослав в последнем поединке заработал 15 очков.