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Лидер Детройта: Михайлюк - блестящий баскетболист

Лидер Детройта: Михайлюк - блестящий баскетболист
13:26 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Блэйк Гриффин поделился мнением об игре атакующего защитника команды Святослава Михайлюка.

Тяжелый форвард Детройта Блэйк Гриффин поделился мнением об игре атакующего защитника команды Святослава Михайлюка в матче против Кливленда (127:94).

"Святослав Михайлюк - блестящий баскетболист. Он хорошо учится и усердно работает на тренировках. Каждый раз при его броске создается ощущение, что мяч залетит в кольцо.

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Михайлюк играет очень уверенно. Он является дополнительным оружием для нашей команды", - приводит слова Гриффина Fox Sports.

Напомним, что Святослав в последнем поединке заработал 15 очков.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк, Блэйк Гриффин.
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