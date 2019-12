Харден повторил достижение по трехочковым

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден набрал 55 очков в выездной встрече с «Кливленд Кавальерс». Матч закончился со счётом 116:110 в пользу «Хьюстона».

Харден реализовал 10 трёхочковых бросков и стал четвёртым игроком в истории НБА, на счету которого не менее двух игр с 10 реализованными трёхочковыми в рамках одного регулярного сезона. У Стефена Карри («Голден Стэйт Уорриорз») 15 таких матчей, у его партнёра Клэя Томпсона — 5, у Джей Ар Смита («Кливленд Кавальерс») — 3.

James Harden is now the 4th player in @NBAHistory to put together multiple regular season games with 10+ threes made, joining Stephen Curry (15 games), Klay Thompson (5 games), and J.R. Smith (3 games). pic.twitter.com/UDaeGPUBA5

