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Михайлюк провел результативный матч против Филадельфии в НБА (Видео)

Михайлюк провел результативный матч против Филадельфии в НБА (Видео)
08:50 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Святослав Михайлюк набрал 13 очков в матче регулярного чемпионата НБА против Филадельфии.

Защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк набрал 13 очков в матче регулярного чемпионата НБА против Филадельфия 76ерс (109:125). 

Украинец провел на площадке 32 минуты и 11 секунд, за это время бросив 5 дальних бросков, из которых 4 оказались точными. Также на счету Свята 2 подбора и 4 результативных передачи.

Матч против Сиксерс стал для Михайлюка 25-м в нынешнем сезоне. В среднем за матч он набирает 5,6 очка при реализации трехочковых в 40,7 процента.

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Обзор матча:

Поршни проиграли пятый матч подряд и на сегодняшний день занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт Пистонз (11-20) — Филадельфия 76ерс (22-10) 109:125 (23:30, 29:30, 34:34, 23:31)

Пистонз: Драммонд (27), Роуз (16), Михайлюк (13), Моррис (11)

76ерс: Харрис (35), Коркмаз (21), Эмбиид (20), Симмонс (16 + 13 подборов + 17 передач)

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Баскетбол, НБА, БК Детройт, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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