Без Леня: игроки Атланты установили рекорд НБА

Игроки клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта Хоукс» Трэй Янг, Джон Коллинз и Кевин Хаертер помогли команде выиграть матч регулярного чемпионата с «Финикс Санз». «Атланта» на своём паркете победила «Финикс» со счётом 123:110.

Янг набрал 36 очков и отдал 10 результативных передач, на счету Коллинза 22 очка и 10 подборов, а у Хаертера 23 очка и 15 подборов. Это первый случай в истории НБА, когда три игрока, каждому из которых не исполнилось и 23 лет, сделали по дабл-даблу с 20 очками в ходе одной встречи, сообщает пресс-служба НБА.

