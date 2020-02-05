Обмен Расселла в Миннесоту сорвался: названа причина

Новости спорта:Тимбервулвз не готовы выполнить требования Уорриорс.

Голден Стэйт Уорриорс и Миннесота Тимбервулвз прекратили переговоры об обмене защитника Д’Анджело Расселла, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Тимбервулвз не могут позволить заплатить цену, которые за участника прошлогоднего Матча всех звезд требуют в Сан-Франциско.

Ранее сообщалось, что Миннесота провела масштабный обмен с тремя другими франшизами с целью подписать Расселла. Состав команды пополнился защитниками Маликом Бизли и Иваном Тернером, а также форвардами Хуаном Эрнангомесом и Джарредом Вандербилтом.

В нынешнем сезоне, первом в составе Уорриорс, Расселл в среднем набирает лучшие в карьере 23,8 очка за игру при показателе в 6,3 передачи.

Уорриорс остаются на последнем месте в таблице Западной конференции с худшим текущим рекордом в лиге (12-39).