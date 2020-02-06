Прометей укрепил лидерство в Суперлиге, обыграв Одессу

Новости спорта:Команда из Каменского опережает Днепр на одно очко.

Лидер Суперлиги Прометей в домашнем поединке легко справился с БК Одесса, победив со счетом 96:72.

Команда из Каменского со стартовой четверти взяла инициативу в свои руки и лидировала до самой финальной сирены, проиграв лишь последний отрезок встречи.

Наиболее результативным игроком поединка стал американский легионер Прометея Морис Крик, набравший 26 очков.

Прометей лидирует и опережает в турнирной таблице идущий вторым Днепр на одно очко. При этом у соперника есть игра в запасе. БК Одесса находится на 6-й строчке Суперлиги.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Прометей — БК Одесса 96:72 (16:11, 31:14, 24:15, 25:32)

Прометей: Крик (26), Конате (13), Маерс (11 + 12 подборов), Миллер (11), Эдвин (10), Сидоров (7), Лукашов (6), Мальчевский (3), Отверченко (2)

Одесса: Носков (18), Винн (9), Щепкин (9), Прокопенко (9), Месси (7), Артамонов (7), Браун (6), Новиков (5), Ткачук (2)