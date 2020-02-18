Скачать
Вторник, 18.02.2020
Кличко: Прямо сейчас супертяжа №1 нет
Кличко: Прямо сейчас супертяжа №1 нет
Кто станет спортивным героем года: голосование от НОК Украины
Кто станет спортивным героем года: голосование от НОК Украины
Команда Леброна добыла невероятную победу в Матче всех звезд NBA
Команда Леброна добыла невероятную победу в Матче всех звезд NBA
Лига чемпионов возвращается: где смотреть матчи 18 февраля
Лига чемпионов возвращается: где смотреть матчи 18 февраля

УЕФА представил мяч плей-офф Лиги чемпионов (Фото)

УЕФА представил мяч плей-офф Лиги чемпионов (Фото)
11:38 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:УЕФА в своём «твиттере» представил мяч, которым команды сыграют в плей-офф Лиги чемпионов.

Мяч выполнен в красно-синих цветах, дизайн вдохновлен представлением о Стамбуле как о месте объединения востока с западом и взаимосвязи Азии и Европы.

Первые матчи 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоятся сегодня, 18 февраля. Заключительные встречи данной стадии турнира пройдут 17 марта.

Финал Лиги чемпионов сезона-2019/2020 состоится 30 мая в Стамбуле на стадионе «Олимпийский». Напомним, на этом стадионе был сыгран легендарный финал Лиги чемпионов в 2005 году, в котором сыграли «Ливерпуль» и «Милан» (3:3).

Кличко: Прямо сейчас супертяжа №1 нет

Английский клуб победил в серии пенальти со счётом 3:2. Это был пятый трофей клуба в этом соревновании, что дало возможность сохранить кубок у себя навсегда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, Лига Чемпионов, Стамбул, Мяч.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко: Прямо сейчас супертяжа №1 нет
02 Блохин: Почему не получилось в Динамо?
03 Лига чемпионов возвращается: где смотреть матчи 18 февраля
04 Бывший лидер Манчестер Сити продолжит карьеру в Бразилии
05 Манчестер Юнайтед обыграл Челси: VAR отменил два гола "синих" (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь