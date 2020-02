УЕФА представил мяч плей-офф Лиги чемпионов (Фото)

Мяч выполнен в красно-синих цветах, дизайн вдохновлен представлением о Стамбуле как о месте объединения востока с западом и взаимосвязи Азии и Европы.

Первые матчи 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоятся сегодня, 18 февраля. Заключительные встречи данной стадии турнира пройдут 17 марта.

Финал Лиги чемпионов сезона-2019/2020 состоится 30 мая в Стамбуле на стадионе «Олимпийский». Напомним, на этом стадионе был сыгран легендарный финал Лиги чемпионов в 2005 году, в котором сыграли «Ливерпуль» и «Милан» (3:3).

Road to Istanbul



Introducing the official 2019/20 #UCLfinal match ball by @adidasfootball! pic.twitter.com/iUbpHFr0Xq

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 18, 2020