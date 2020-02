Зайон вписал свое имя в историю NBA

Форвард Нью-Орлеан Пеликанс Зайон Уильямсон стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим 20 и больше очков в семи матчах чемпионата подряд.

19-летний Зайон, выбранный в прошлом году на драфте под первым общим номером, побил предыдущий рекорд Кармело Энтони.

С момента своего дебюта в НБА в январе Уильямсон в среднем за матч набирает 22,4 очка при показателе в 7,2 подбора.

Zion Williamson is the youngest player in @NBAHistory to score 20+ PTS in seven straight games. Previous youngest was Carmelo Anthony in 2004. pic.twitter.com/ljzoLmKRkt