Лидер Лейкерс пропустит матч против Голден Стэйт

Новости спорта:ЛеБрон Джеймс пропустит матч регулярного чемпионата против Голден Стэйт Уорриорс.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс пропустит матч регулярного чемпионата против Голден Стэйт Уорриорс.

Лидера Озерных беспокоит пах, из-за которого Джеймс в нынешнем сезоне был вынужден пропустить один матч.

Всего в текущем чемпионате ЛеБрон принял участие в 54 матчах, в среднем набирая 25,5 очка за игру.

Также под вопросом участие в матче с Уорриорс форварда Энтони Дэвиса, которого беспокоит левый локоть.

Уорриорс примут Лейкерс в ночь на пятницу, 28 февраля. Начало — в 5:30 по киевскому времени.