ФБУ назвала Войналовича лучшим молодым игроком чемпионата Украины

Новости спорта:Свингмен "Химика" получил заслуженную награду.

Форвард Химика Андрей Войналович признан лучшим молодым игроком украинской Суперлиги в сезоне 2019/20.

20-летний форвард провел 24 матча в чемпионате Украины, набирал в среднем 7,9 очка, совершал 4,0 подбора и отдавал 1,7 передачи.

Второй год кряду награду лучшему молодому игроку Суперлиги выигрывает баскетболист Химика. По итогам прошлого сезона лучшим был признан на тот момент игрок южненцев Сергей Павлов.

В связи с пандемией коронавируса сезон в Суперлиге был завершен досрочно. Химик занял четвертое место, а чемпионом стал Днепр.