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ФБУ назвала Войналовича лучшим молодым игроком чемпионата Украины

ФБУ назвала Войналовича лучшим молодым игроком чемпионата Украины
21:46 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФБУ

Новости спорта:Свингмен "Химика" получил заслуженную награду.

Форвард Химика Андрей Войналович признан лучшим молодым игроком украинской Суперлиги в сезоне 2019/20.

20-летний форвард провел 24 матча в чемпионате Украины, набирал в среднем 7,9 очка, совершал 4,0 подбора и отдавал 1,7 передачи.

Второй год кряду награду лучшему молодому игроку Суперлиги выигрывает баскетболист Химика. По итогам прошлого сезона лучшим был признан на тот момент игрок южненцев Сергей Павлов.

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В связи с пандемией коронавируса сезон в Суперлиге был завершен досрочно. Химик занял четвертое место, а чемпионом стал Днепр.

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Суперлига, ФБУ, Новости спорта, Новости баскетбола, Химик, Андрей Войналович.
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