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Михайлюк прошел тест на коронавирус

Михайлюк прошел тест на коронавирус
12:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта:Святослав Михайлюк получил отрицательный результат теста на коронавирус.

Украинский игрок американского баскетбольного клуба НБА "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк получил отрицательный результат теста на коронавирус.

Тест на коронавирус сделали игроки и весь штаб клуба после того, как СOVID-19 обнаружили у форварда "Детройта" Кристиана Вуда. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

По словам Святослава Михайлюка, сейчас он чувствует себя хорошо и как может поддерживает форму в непростых условиях карантина.

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"Тест пришлось немного подождать, по телефону набрал врач команды, сказал, что все окей - тест отрицательный. Ни у одного из наших игроков, сдававших тест, не было больше обнаружено вируса. Сейчас стараемся поддерживать форму в домашних условиях, как можем. Выполняем программу тренеров по физподготовке дома, выхожу только вечером на пробежки", - отметил украинец.

Как сообщалось, сезон регулярного чемпионата НБА приостановили после информации о заражении коронавирусом центрового “Юты Джаз” Руди Гобера. Последним поединком перед тем, как НБА приостановила соревнования из-за пандемии коронавируса, стал матч “Детройт Пистонс” - “Филадельфия Севенти-Сиксерс” (106:124), в котором защитник сборной Украины и “Детройта” Святослав Михайлюк отыграл 24 минуты и набрал 16 очков.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбвола.
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