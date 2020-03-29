Сборная Словении осталась без главного тренера

Президент федерации баскетбола Словении Матей Еравец подтвердил, что Радо Трифунович больше не является главным тренером мужской национальной сборной.
Об этом сообщает ФБУ.
Еравец также сообщил, что словенская федерация ведет переговоры с двукратным чемпионом Евролиги главным тренером ЦСКА греком Димитрисом Итудисом, который, как отмечается, доволен интересом сборной Словении к его персоне.
Напомним, сборная Словении вместе с командами Австрии и Венгрии является соперником сборной Украины по группе квалификации Евробаскета-2021.