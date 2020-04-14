Владелец Далласа хочет изменить правила драфта НБА

Новости спорта:Кьюбан отметил, что благодаря изменениям молодые игроки получат больше возможностей.

Владелец Далласа Марк Кьюбан предложил расширить количество раундов драфта НБА.

"Я бы хотел, чтобы драфт расширился с двух раундов до трех или четырех. Такой подход даст больше возможностей и уверенности молодым игрокам. Уверен, что количество раундов нужно увеличить.

К тому же, нужно позволить парням, которые выставили свою кандидатуру, но не были выбраны на драфте НБА, вернуться обратно в университет", - заявил Кьюбан в эфире подкаста Coffee With Cal.

Напомним, что драфт - это ежегодная процедура выбора клубами НБА новых баскетболистов. В этом году драфт должен состояться 25 июня.