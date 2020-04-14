Скачать
Вторник, 14.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Милевский помог Динамо Брест обыграть Ислочь в день рождения клуба
Милевский помог Динамо Брест обыграть Ислочь в день рождения клуба
Карлсен объявил состав участников международного шахматного онлайн-турнира
Карлсен объявил состав участников международного шахматного онлайн-турнира
В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)
В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)
Умер чемпион мира по футболу Питер Бонетти
Умер чемпион мира по футболу Питер Бонетти

Владелец Далласа хочет изменить правила драфта НБА

Владелец Далласа хочет изменить правила драфта НБА
09:44 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Кьюбан отметил, что благодаря изменениям молодые игроки получат больше возможностей.

Владелец Далласа Марк Кьюбан предложил расширить количество раундов драфта НБА.

"Я бы хотел, чтобы драфт расширился с двух раундов до трех или четырех. Такой подход даст больше возможностей и уверенности молодым игрокам. Уверен, что количество раундов нужно увеличить.

К тому же, нужно позволить парням, которые выставили свою кандидатуру, но не были выбраны на драфте НБА, вернуться обратно в университет", - заявил Кьюбан в эфире подкаста Coffee With Cal.

Звезда NBA потерял мать из-за коронавируса

Напомним, что драфт - это ежегодная процедура выбора клубами НБА новых баскетболистов. В этом году драфт должен состояться 25 июня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, Марк Кьюбан, Новости баскетбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Галлиани вспомнил громкие трансферы Милана: Шевченко был великим
02 Когда доиграют Лигу чемпионов и Лигу Европы?
03 Криштиану Роналду использовал дочь вместо гантели (Видео)
04 Игрок Барселоны: Я не мешок картошки, с которым можно делать что угодно
05 Легендарный наставник Ливерпуля болен коронавирусом: Клопп шокирован
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь