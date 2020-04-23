Один из самых массовых турниров по баскетболу 3х3 перенесен

Новости спорта:ФИБА перенесла один из самых массовых турниров по баскетболу 3х3.

Международная федерация баскетбола (ФИБА) перенесла один из самых массовых турниров по баскетболу 3х3 - FIBA Open 2020.

Вместо 20-21 июня соревнования в швейцарском городке Мес должны состояться 5-6 сентября, сообщает ФБУ.

Эти соревнования являются одними из самых массовых в баскетболе 3х3. В них принимают участие более 12 категорий. Молодые участники выступают в категории 5-7 лет. Также в них выступают игроки специальной Олимпиады, игроки на колясках, семейные и смешанные команды.

Напомним, в марте ФИБА остановила все соревнования в мире из-за пандемии коронавируса.