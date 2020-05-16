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НБА рискует потерять почти миллиард долларов в случае отмены плей-офф

НБА рискует потерять почти миллиард долларов в случае отмены плей-офф
10:06 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Недоигранный регулярный чемпионат тоже ударит по карману.

Национальная баскетбольная ассоциация недосчитается 900 миллионов долларов в случае отмены плей-офф нынешнего сезона. Эти деньги полагаются лиге за трансляции матчей на национальном телевидении.

Также франшизы рискуют недополучить деньги в случае досрочного завершения регулярного чемпионата. Согласно договорам с региональным телевидением, они должны провести не меньше 70 матчей.

НБА не спешит с принятием решения о возобновлении чемпионата и должна определиться с будущим сезона в течение нескольких недель.

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Последний матч в чемпионате Ассоциации состоялся 12 марта. На момент остановки сезона место в плей-офф гарантировали себе четыре франшизы.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Коронавирус.
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