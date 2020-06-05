Лишь один клуб НБА все еще находится на карантине

Новости спорта:НБА позволила открыть клубные базы для тренировок игроков 8 мая.

Сан-Антонио остается единственным клубом, после карантина так и не открылась тренировочная база.

НБА разрешила клубам открывать тренировочные базы еще 8 мая, но это касалось только тех команд, в чьих городах ослаблен режим самоизоляции.

Как сообщает инсайдер The New York Times Марк Стайн, Сперс - единственный клуб, до сих пор находящийся на карантине.

Лига приняла решение возобновить сезон-2019/20 с участием 22 команд. Сан-Антонио получит шанс побороться за выход в стадию плей-офф.

Ожидается, что 31 июля матчи НБА возобновятся после карантина, вызванного коронавирусом.