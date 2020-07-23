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Школьник выпал с балкона, подражая Коби Брайанту (Видео)

Школьник выпал с балкона, подражая Коби Брайанту (Видео)
Обновлено 20:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Юный баскетбольный фанат из Китая отделался легким испугом и переломами после падения со второго этажа, практикуя прыжок в стиле легенды НБА Коби Брайанта.

Мальчик вместе с ровесниками отдыхал на террасе и решил продемонстрировать одноклассникам свои навыки. Юнец не рассчитал свое приземление и, не удержавшись за парапет, полетел вниз. Несколько ребят пытались поймать "баскетболиста", однако это им не удалось сделать. 

Шокирующие кадры происшествия доступны в twitter:

Как стало известно позднее, мальчик пытался повторить бросок своего кумира легендарного баскетболиста НБА Коби Брайанта, который в свое время довел данную технику прыжка до совершенства.

Инцидент с мальчиком произошел в одной из китайских школ в провинции Сычуань. По информации прессы, ребенок отделался несколькими переломами костей и его жизни ничего не угрожает.

Напомним, Коби Брайант погиб в январе 2020 года в результате крушения вертолета.

Ранее сообщалось, что в российского футболиста попала молния.

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, Коби Брайант.

Автор:

Телеграф
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