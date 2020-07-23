Школьник выпал с балкона, подражая Коби Брайанту (Видео)

Юный баскетбольный фанат из Китая отделался легким испугом и переломами после падения со второго этажа, практикуя прыжок в стиле легенды НБА Коби Брайанта.

Мальчик вместе с ровесниками отдыхал на террасе и решил продемонстрировать одноклассникам свои навыки. Юнец не рассчитал свое приземление и, не удержавшись за парапет, полетел вниз. Несколько ребят пытались поймать "баскетболиста", однако это им не удалось сделать.

Шокирующие кадры происшествия доступны в twitter:

A student accidentally dropped from the second floor in Luoding No.4 Middle School, Luoding County, Yunfu City, Guangdong Province while was training the back jump. Fortunately, the student didn't hurt badly, and had been curing in the hospital.#坠楼 #广东 #惊险 pic.twitter.com/RuJn3vRrKH — Kylan (@KylanLenic) July 22, 2020

Как стало известно позднее, мальчик пытался повторить бросок своего кумира легендарного баскетболиста НБА Коби Брайанта, который в свое время довел данную технику прыжка до совершенства.

Инцидент с мальчиком произошел в одной из китайских школ в провинции Сычуань. По информации прессы, ребенок отделался несколькими переломами костей и его жизни ничего не угрожает.

Напомним, Коби Брайант погиб в январе 2020 года в результате крушения вертолета.

Ранее сообщалось, что в российского футболиста попала молния.