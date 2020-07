Школьник выпал с балкона, подражая Коби Брайанту (Видео)

Мальчик вместе с ровесниками отдыхал на террасе и решил продемонстрировать одноклассникам свои навыки. Юнец не рассчитал свое приземление и, не удержавшись за парапет, полетел вниз. Несколько ребят пытались поймать "баскетболиста", однако это им не удалось сделать.

Шокирующие кадры происшествия доступны в twitter:

A student accidentally dropped from the second floor in Luoding No.4 Middle School, Luoding County, Yunfu City, Guangdong Province while was training the back jump. Fortunately, the student didn't hurt badly, and had been curing in the hospital.#坠楼 #广东 #惊险 pic.twitter.com/RuJn3vRrKH

— Kylan (@KylanLenic) July 22, 2020