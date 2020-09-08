Скачать
Вторник, 08.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ломаченко - Лопес: Top Rank официально подтвердила дату боя
Ломаченко - Лопес: Top Rank официально подтвердила дату боя
Семь украинок заявились на Ролан Гаррос-2020
Семь украинок заявились на Ролан Гаррос-2020
Интер оформил громкий трансфер из Ромы
Интер оформил громкий трансфер из Ромы
Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес - СМИ
Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес - СМИ

Днепр сообщил о вспышке коронавируса в клубе

Днепр сообщил о вспышке коронавируса в клубе
Обновлено 19:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: БК Днепр
Баскетбольный клуб Днепр снялся с товарищеского турнира Gloria cup, который проходит в Турции. Об этом сообщает пресс-служба днепровского клуба.

Причиной снятия с турнира послужила вспышка коронавируса в команде. Сообщается, что COVID-19 подтвердился сразу у пятерых баскетболистов. 

Спортсменов также отправили в местный госпиталь, где им назначили более точное лечение. У большинства баскетболистов болезнь протекает в легкой форме и без осложнений. Уже в среду команда вернется в Украину.

Отметим, в своем последнем поединке на Gloria cup, который состоялся 6 сентября, Днепр крупно уступил представителю Евролиги Анадолу Эфес 99:61 (27:18, 21:12, 23:13, 28:18).

Напомним, украинская Суперлига в связи с глобальной пандемией коронавируса досрочно завершила сезон и чемпионом был объявлен БК Днепр.

Ранее сообщалось, что ФИБА из-за коронавируса перенесла Кубок Европы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, БК Днепр, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига наций: результаты матчей 7 сентября (Видео)
02 Футболист Динамо отправился в Барселону
03 "С этим не шутят": Михайлюк вернулся в Украину и удивился легкому карантину
04 Украинский боксер вышел на ринг с Микки Рурком (Видео)
05 "Все дело в габаритах": Беллью не верит в Усика
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь