Днепр сообщил о вспышке коронавируса в клубе

Баскетбольный клуб Днепр снялся с товарищеского турнира Gloria cup, который проходит в Турции. Об этом сообщает пресс-служба днепровского клуба.

Причиной снятия с турнира послужила вспышка коронавируса в команде. Сообщается, что COVID-19 подтвердился сразу у пятерых баскетболистов.

Спортсменов также отправили в местный госпиталь, где им назначили более точное лечение. У большинства баскетболистов болезнь протекает в легкой форме и без осложнений. Уже в среду команда вернется в Украину.

Отметим, в своем последнем поединке на Gloria cup, который состоялся 6 сентября, Днепр крупно уступил представителю Евролиги Анадолу Эфес 99:61 (27:18, 21:12, 23:13, 28:18).

Напомним, украинская Суперлига в связи с глобальной пандемией коронавируса досрочно завершила сезон и чемпионом был объявлен БК Днепр.

Ранее сообщалось, что ФИБА из-за коронавируса перенесла Кубок Европы.